В Балашихе прошла ярмарка экологических проектов Подмосковья

Седьмая ярмарка экологических проектов состоялась в Вишняковском лесопарке Балашихи. Участники представили лучшие инициативы в сфере экологии и природопользования, а победители получили награды. В мероприятии приняли участие авторы 176 проектов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ярмарка прошла под эгидой министерства экологии и природопользования Московской области и стала площадкой для обмена опытом между школьниками, студентами и экспертами. Участники представили проекты-победители и обсудили практические решения в сфере охраны окружающей среды.

«Ярмарка экологических проектов давно переросла формат простого конкурса. Сегодня это центр притяжения талантливой, неравнодушной молодежи и опытных экспертов. Подобные мероприятия формируют не только экологическую культуру, но и конкретные технологические решения для чистой и комфортной жизни в Подмосковье», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В рамках программы прошла деловая игра, объединившая победителей 2026 года, лидеров 2024–2025 годов и членов жюри. Команды формулировали экологические задачи, разрабатывали совместные инициативы и представляли их экспертам в формате мини-защиты.

Заявки принимались по пяти номинациям, включая цифровую трансформацию в экологии, экопросвещение, экотуризм и развитие здоровой среды. По словам председателя жюри Рашида Исмаилова, в этом году выбор был особенно сложным.

«С каждым годом проекты становятся сильнее, поэтому выбрать лучших из 176 заявок оказалось непросто. Приятно, что достойных инициатив больше, чем призовых мест. Это говорит о росте экологического движения в Подмосковье», — отметил он.

В финале дипломы и призы получили 19 авторов. Первые места заняли разработчики функциональных материалов на основе сополимеров акриламида, создатель дорожного покрытия с функцией поглощения углекислого газа, автор экологической игры на платформе Roblox, инициаторы проектов по переработке текстиля и созданию эколого-краеведческого маршрута.

Гран-при получили проекты «Домик для насекомых», система автономной переработки органических отходов «БиоБаланс», плоггинг-инициатива RHR Plogging и экскурсионный маршрут «К родникам сквозь столетия».

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.