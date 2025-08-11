В Балашихе прошла экоакция по уборке природной территории

Активисты экологических организаций провели уборку территории Горенского лесопарка. Участие в экоакции приняли волонтеры из Балашихи, Москвы, Одинцово и Зеленограда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К экологической акции присоединились около 50 неравнодушных жителей. После прохождения регистрации участники разделились на команды.

Экоактивистам выдали необходимый для уборки комплект инвентаря, в который входили защитные перчатки, садовые грабли, щипцы для дистанционного сбора мусора, мешки для сортировки различных видов отходов: пластика, стекла, смешанного мусора.

«Проводить подобные экологические мероприятия очень важно. Это помогает формировать ответственное отношение к природе. Каждый участник подобных мероприятий вносит вклад в создание чистого и здорового будущего», — поделился участник экоакции.

Регулярное проведение таких акций позволяет снизить количество отходов на природных территориях, повысить экологическую грамотность населения и улучшить экологическую ситуацию.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.