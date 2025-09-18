В Балашихе прошла акция «Ребенок-пассажир»

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» 17 сентября на улице Крупешина в Балашихе. Было проверено более 50 автомобилей в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» проверили автомобили на нарушение правил перевозки детей и отсутствие детских удерживающих устройств. Мероприятие направлено на снижение рисков ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров и повышение осведомленности водителей о правилах безопасного вождения.

Инспекторы напомнили родителям о важности использования автокресел с раннего возраста. Ребенок должен быть плотно зафиксирован, но без дискомфорта от лямок. Водителям посоветовали быть вдвойне внимательными: строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и избегать резких маневров.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

