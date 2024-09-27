В Балашихе прошла акция «Безопасный двор»

Представители администрации Балашихи совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» во дворах многоквартирных домов и на детских площадках города провели акции «Безопасный двор». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной задачей было напомнить юным пешеходам о безопасности дорожного движения не только на проезжей части, но и во время прогулок во дворе.

С детьми провели профилактические беседы по правилам дорожного движения, предупредили об опасностях, которые могут подстерегать на территории возле жилых домов, детских площадок, об опасности игры вблизи парковочных мест и подъездов, о недопустимости катания по проезжей части на роликах, самокатах и любых современных средствах индивидуальной мобильности.

Всем ребятам были розданы тематические листовки и световозвращающие элементы.

Профилактические работы с юными жителями Балашихи будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.