В Балашихе прошел военно-патриотический фестиваль «Наследники побед»

Военно-патриотический фестиваль «Наследники побед» прошел 13 сентября на площадке спорткомплекса «Метеор» имени Елены Донской в микрорайоне Дзержинского. Мероприятие посвятили военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале участвовали свыше 300 человек — школьники, ученики кадетских классов, юнармейцы, воспитанники военно-спортивных клубов, спортсмены. «Наследники побед» вырос из турнира по рукопашному бою, посвященному Герою России Алексею Ситникову. Об этом рассказал председатель совета ветеранов подразделений специального назначения генерал-майор запаса Михаил Меликов.

«В нынешнем виде фестиваль мы проводим во второй раз. Ранее подобные соревнования проходили немного в другом формате в микрорайоне Железнодорожный. Теперь это в первую очередь спортивный фестиваль. Воины-дзержинцы всегда несут высоко знамя. Надо помнить тех, кто ковал славу и честь нашей родине, защищал ее и не вернулся с поля боя, но навсегда остался в наших сердцах», — сказал Михаил Меликов.

Почетными гостями фестиваля стали социальный координатор фонда «Защитники Отечества» и советник главы Балашихи Наталья Махонина, командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов и мать Героя России Алекея Ситникова — Ирина Константиновна.

«От лица администрации и от себя лично благодарю ветеранов нашей прославленной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Вы сохраняете великие традиции, внушаете гордость за наше прошлое, вдохновляете подвигами настоящего. И все это делается во благо будущего всей России. Наследники Победы — это мы с вами», — подчеркнул начальник управления физической культуры, спорта и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Программа фестиваля включала соревнования в разных видах единоборств, выступления военно-спортивных клубов, состязания по дзюдо, тяжелой атлетике, лазертагу, сборки-разборке автомата Калашникова, турниры по мини-футболу и стритболу, а также мастер-классы по йоге и акробатике. На ринге провели увлекательные спарринги по боксу и рукопашному бою. Кроме того, гости фестиваля могли узнать интересные факты из истории снайперского движения и Великой Отечественной войны, посетить выставку вооружений. Ценители военно-полевой кухни смогли отведать настоящей солдатской каши.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.