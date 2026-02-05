В Балашихе прошел телемост о подвиге Рихарда Зорге для школьников России

В музее войск противовоздушной обороны в Балашихе 5 февраля состоялся телемост, посвященный подвигу Героя Советского Союза Рихарда Зорге. К мероприятию присоединились школьники из Балашихи, Москвы, Ижевска и Луганской Народной Республики.

В обсуждении приняли участие руководитель исполкома местного отделения Всероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова, директор музея Юрий Кнутов и полковник авиации Николай Романюк.

Юрий Кнутов отметил, что такие телемосты и уроки мужества проходят в музее регулярно, а число участников и география постоянно расширяются. По его словам, патриотическое воспитание играет важную роль в формировании мировоззрения молодежи.

Главной темой встречи стал вклад Рихарда Зорге в Победу в Великой Отечественной войне и значение его разведданных для переброски войск с Дальнего Востока, что повлияло на исход битвы под Москвой. Участники также обсудили вопросы сохранения исторической памяти, роль уроков мужества и межрегионального взаимодействия школ. Телемост прошел в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.