В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальной миграции

Проверка прошла в общежитии, расположенном на Носовихинском шоссе в Балашихе. В рамках профилактического мероприятия по миграционным учетам проверили более 90 граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки сотрудники управления территориальной безопасности администрации городского округа Балашиха, а также МВД, Росгвардии, военного комиссариата и Народной дружины выявили 9 мигрантов, которые нарушили статью 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Наказание за нарушение этой статьи предполагает наложение административного штрафа в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей, а также административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Также 9 гражданам Российской Федерации вручили повестки для постановки на воинский учет.

По результатам профилактической проверки в отношении собственника общежития возбудили дело об административном правонарушении за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.