В Балашихе прошел праздник ко Дню студента для колледжа «Энергия»

В батутном центре «Попрыгайка» в Балашихе для студентов колледжа «Энергия» провели праздничное мероприятие ко Дню студента. Поздравления участникам адресовали председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и председатель Общественной палаты, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Для гостей организовали интеллектуальную игру «Ситиполия Балашиха», которая познакомила студентов с экономикой и промышленностью округа, а также с ведущими предприятиями и актуальными вакансиями. По словам руководителя профильной комиссии Общественной палаты Александра Васильева, мероприятие стало профориентационной площадкой, где молодежь узнала о возможностях для построения карьеры, а также о спорте и волонтерстве.

После игры для студентов провели тренировку по батутному фристайлу, где под руководством тренеров они освоили базовые элементы. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием. Для участников подготовили подарки — спортивные абонементы и сертификаты красоты, а победители игры получили персональную тренировку на батутах.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.