В Балашихе прошел молодежный патриотический форум «Доблесть и отвага»

Для ребят были подготовлены различные тематические станции, в которые входили лазерный тир, викторина на тему Великой Отечественной войны, сборка и разборка автоматов, оказание первой медицинской помощи.

«Нам важно не забывать о наших предках, которые отдали свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Эти мероприятия направлены на то, чтобы поделиться опытом и передать знания молодежи городского округа», — сказал представитель центра патриотического воспитания «Герои Балашихи» и Ассоциации ветеранов СВО Василий Крюков.

Ребята смогли пообщаться с участниками специальной военной операции, задать им вопросы. Также в рамках форума ученики смогли написать письма участникам СВО, увидеть артефакты, найденные в местах боев времен Великой Отечественной войны, беспилотные летательные аппараты, которые были сбиты в ходе проведения специальной военной операции и другие артефакты.

Подобные мероприятия играют важную роль в формировании патриотизма и сохранении исторической памяти среди молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.