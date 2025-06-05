В Балашихе прошел межмуниципальный форум промышленной кооперации

В конференц-зале бизнес-отеля городского округа Балашиха прошел форум промышленной кооперации для представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Организаторы мероприятия — торгово-промышленная палата округа и территориальное объединение работодателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работа форума затрагивала три отрасти — металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность, медицину, торговлю. Участников встречи ждала насыщенная программа: презентационная сессия, практические обсуждения, кооперационная биржа и B2B переговоры, прямой диалог с потенциальными заказчиками и партнерами. В рамках которой предприниматели знакомились с интересными кейсами коллег и обсуждали возможность запуска совместных проектов.

«Для нас это важное мероприятие, потому что Балашиху можно назвать промышленным центром, где работает 18 средних и крупных предприятий и более 400 малых и микропредприятий. И это, не считая индивидуальных предпринимателей. Сегодняшняя площадка — возможность для коллег обменяться опытом, обрести новые деловые новые связи», — отметила заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова.

В работе форума приняли участие предприниматели не только из Балашихи, но и Ногинска, Электростали, Павловского Посада, Мытищ, а также Москвы и Рязани.

«У нас такой практики не было — попробовать усадить наш крупный, средний и малый бизнес, что называется, за один стол. И чтобы каждый рассказал о своих возможностях, а другой послушал и предложил свои. Тут бывают парадоксальные вещи. Когда малое предприятие оказывается очень нужным крупному предприятию. Поэтому главный смысл форума в том, чтобы перезнакомить еще раз всех, причем не просто на уровне имя и фамилии, а на уровне уже конкретной работы, кто чем занимается. Такие мероприятия очень полезны и результативны», — подчеркнул президент Палаты Анатолий Шестаков.

Форум стал уникальной платформой для объединения лидеров промышленного производства, экспертов в области субконтрактации и представителей бизнеса, стремящихся к эффективному сотрудничеству. В мероприятии приняли участие порядка 50 предприятий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.