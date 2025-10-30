В Балашихе прошел гала-концерт фестиваля «Непреклонный возраст»

Председатель Совета депутатов Геннадий Попов и заместитель главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян поздравили и наградили участников фестиваля и самых активных зрителей. Абсолютными победителями фестиваля стали Александр Бобков и группа народного танца «Барыня».

«Фестиваль «Непреклонный возраст», который стартовал еще в августе, доказал свою востребованность. Хочется выразить глубокую благодарность нашим уважаемым, активным долголетам за их неиссякаемую энергию, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию», — сказал Геннадий Попов.

Программа гала-концерта включала мастер-классы, концерт эстрадно-джазового оркестра «Звезды ретро» и праздничный фуршет. Перед гостями выступил российский певец и композитор, актер, финалист шоу «Суперстар» на телеканале НТВ Игорь Наджиев.

Большой фестиваль «Непреклонный возраст» в рамках Активного долголетия был организован для жителей в возрасте от 55 лет с целью привлечения старшего поколения к активному и здоровому образу жизни.

Фестиваль «Непреклонный возраст» проводился в Балашихе с августа этого года. За этот период пенсионеры городского округа приняли участие в 14 различных направлениях, включающих в себя хореографию, вокал, инструментальное, театральное, прикладное творчество, моду, кулинарию, оздоровительные практики, настольные игры, интеллектуальные битвы и цифровую грамотность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.