В Балашихе прошел флешмоб «Хоровод дружбы»

Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, провели на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха». В мероприятии принял участие Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, активисты и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время мероприятия участники спели гимн Российской Федерации. Также они водили хоровод, символизирующий единство и сплоченность.

«Сегодня мы проводим это мероприятие в честь великого праздника. Испокон веков враги пытались завоевать нашу землю, но мы не допустили этого, так как народ был един. Наша страна большая и многонациональная, мы одна большая сила», — сказал Иван Клещерев.

Для гостей мероприятия подготовили праздничную программу, в которую вошли выступления артистов, тематическая викторина.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Этот праздник символизирует сплоченность и силу народа. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, призванные укрепить чувство единства и патриотизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.