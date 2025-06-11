В Балашихе прошел фестиваль дорожной и пожарной безопасности

Для проведения фестиваля на площади перед Ледовым дворцом в Балашихе оборудовали импровизированный автодром. Рядом с ним выстроилась большая очередь — прокатиться на учебных машине или мотоцикле под присмотром опытного инструктора захотели многие жители округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Даже опытные водители не застрахованы от того, чтобы попасть в ДТП. Бывают и случаи, когда пострадавший в аварии оказывается замурованным в собственной машине без шансов выбраться самостоятельно. Именно такую ситуацию отработали на фестивале сотрудники Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона.

«Пожарная охрана Балашихи на страже наших жителей. Мы готовы потушить все: автомобили, квартиры, леса. Хочу попросить жителей округа соблюдать правила пожарной безопасности — как в лесах, так и в быту», — сказал начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков.

На фестивале развернулась выставка пожарной спецтехники — той самой, которая мчится на вызов после звонка в 01, 101 или 112. Помимо этого, гостей ждали показательные выступления балетной студии и клуба единоборств, лотерея с подарками, раздача памяток, фотосессия на полицейском мотоцикле и полевая кухня.

«Здесь акцент, конечно, на безопасность детей и взрослых — чтобы правильно себя вели на дорогах. У нас здесь много локаций предоставлено: и ГАИ с пропагандой безопасности дорожного движения, и МЧС, и пожарные службы. Каждый от себя что-то добавляет, что-то вносит, чтобы люди себя правильно вели на дороге», — сказала директор автошколы в Балашихе Наталья Бабушкина.

Подобные фестивали уже стали традиционными. Они проводятся в городском округе Балашиха несколько лет подряд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.