В Балашихе прошел агротехнологический образовательный форум

Форум «Развитие агротехнологического образования Московской области» прошел в школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов в городском округе Балашихе 19 ноября. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов методического сопровождения образовательного процесса в агроклассах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В форуме приняли участие директора школ Московской области, муниципальные координаторы и индустриальные партнеры проекта «Агротехнологические классы». На встрече были рассмотрены современные образовательные программы предпрофессиональных классов, новые методики организации подготовки специалистов агропромышленного комплекса и успешные практики интеграции науки и производства.

Участники также посетили выставку инновационных разработок и познакомились с современными технологиями выращивания растений.

Мероприятие организовано Министерством образования Московской области и группой компаний «Просвещение» с целью поддержки тесного сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями агросектора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.