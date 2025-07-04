В Балашихе проложили новую дорожку к детскому саду и школе

Обустройство новой пешеходной дорожки по направлению к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 4 и дошкольному отделению № 35. Работы провели в микрорайоне Керамик городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках работ был уложен асфальт и установлены бордюры. Обновление и благоустройство дорожки позволит комфортнее добираться до учреждений детям и их родителям, а также сделает передвижение жителей округа более комфортным и безопасным.

Благоустройство дорожки проводилось на территории, которая пользуется популярностью. Проведенные работы позволили не только повысить безопасность и комфорт, но и сделать вклад в формирование приятной окружающей атмосферы городского округа.

В городском округе регулярно проводятся работы по благоустройству, которые положительно сказываются на уровне жизни граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что безопасность дорожного движения в регионе — важный индикатор реализации указов президента РФ. Власти сделали эту работу комплексной, учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья.

«Зачастую это школьники, ребята из неполных семей, которые предоставлены сами себе. И здесь, конечно, важен диалог с подростком, переключение его на другие активности, как спорт, творчество», — сказал Воробьев.