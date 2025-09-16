В Балашихе пройдут выездные мероприятия по чипированию и регистрации животных

В городском округе Балашиха специалистами госветслужбы регулярно проводятся бесплатные мероприятия по чипированию, регистрации и вакцинации домашних животных. Для этого хозяину питомца необходимо иметь при себе паспорт владельца и паспорт животного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В октябре 2025 года такие выездные мероприятия будут проведены в следующих локациям: 2 октября в парке «Пехорка» с 11:00 до 13:00 на улице Парковая; 23 октября в Никольско-Архангельском парке мероприятия проведут с 13:00 до 15:00 на улице Святоникольская.

Чипирование позволяет увеличить шансы найти питомца, если он потерялся. Регистрация животных необходима для борьбы с выбрасыванием животных на улице и упрощения многих процедур. Вакцинация полезна для профилактики опасных заболеваний, защиты от бешенства и заражения питомца, безопасности окружающих людей.

