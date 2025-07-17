В Балашихе пройдет комплексное благоустройство 14 дворовых территорий

В рамках партийного проекта «Городская среда» депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с жителями дома посетил один из объектов по адресу: ул. Саввинское шоссе, д. 4, корп. 2, где в настоящее время полным ходом идут работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация завершила асфальтирование новых пешеходных дорожек и подготовила площадки для установки детских игровых комплексов.

«Благоустройство дворов — это важная часть комфортной городской среды. Мы видим, что работы идут по графику, но продолжим держать их на контроле, чтобы все было выполнено качественно и в срок. Очень ценно, что жители активно участвуют в этом процессе — их мнение помогает сделать пространство по-настоящему удобным для всех», — отметил Тарас Ефимов.

Всего в этом году по наказам жителей планируется благоустроить 14 дворов в Балашихе. На каждой территории обновят газоны, обустроят парковочные места и дополнительные пешеходные дорожки, установят спортивные и игровые элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.