В Балашихе пройдет фестиваль «Энтузиасты»

Набор на участие в трех творческих лабораториях стартовал в преддверии фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты» в Балашихе. В этом году фестиваль посвящен 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики – одного из главных символов города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под кураторством опытных режиссеров, художников, архитекторов и дизайнеров участники создадут спектакль, арт-объекты и малые архитектурные формы, которые останутся на территории фабрики и станут частью городского пространства. Лаборатории пройдут в форматах site specific театра и паблик-арта, позволяя участникам раскрыть творческий потенциал и внести личный вклад в развитие городской среды.

Принять участие может любой житель старше 13 лет, готовый пройти полный цикл лаборатории. Участие бесплатное. Все необходимые материалы и инструменты предоставляются организаторами.

Заявки принимаются до 30 июля по ссылке. Результаты отбора будут объявлены 1 августа. Финальные работы представят на фестивале «Энтузиасты» 20–21 сентября на территории сквера у «Фабрики1830».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.