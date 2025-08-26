В Балашихе продолжаются работы по благоустройству Вишняковского парка

Вишняковский лесопарк в Балашихе продолжают совершенствовать и развивать для комфорта гостей и жителей округа. На данном этапе проводятся активные работы по развитию дорожно-тропиночной сети, внедрению систем видеонаблюдения, освещения и оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшее время на территории Вишняковского лесопарка организуют лыжную трассу, павильоны для проката инвентаря, веревочный парк, фестивальную площадку со сценой, новые прогулочные маршруты, площадку для выгула собак и продолжат работу над озеленением.

В рамках реализованных работ уже открыли набережную пруда с зонами для отдыха, проложили пешеходные маршруты, в том числе и тематический маршрут Мейерхольда с зонами отдыха у родника, установили детские и спортивные площадки, обустроили родник.

Проводимые работы по благоустройству планируют завершить в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».