сегодня в 17:50

В Балашихе продолжается усиленная уборка снега на дорогах и во дворах

В Балашихе коммунальные службы и жители города продолжают усиленную уборку снега на дорогах, во дворах и парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе работы по уборке снега и обработке территорий проходят в усиленном режиме. На улицах города задействовано более 139 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, МТЗ, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики.

Коммунальные службы округа занимаются расчисткой и вывозом снега, а также обработкой дорожных покрытий противогололедными материалами. К уборке активно присоединяются жители города и сотрудники администрации, что позволяет обеспечить безопасность и комфорт передвижения в зимний период.

В работах участвуют 90 дорожных рабочих и более 10 00 дворников. Особое внимание уделяется основным дорогам, магистралям, придомовым территориям и общественным пространствам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.