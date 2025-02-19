В Балашихе продолжается масштабное благоустройство лесопарка

В 2024 году в Балашихе начался первый этап преображения Кучинского лесопарка — самого большого паркового пространства в округе с территорией в 115 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках первого этапа уже расчистили парк от валежника, обустроили пешеходные дорожки, создали смотровые площадки с габионами и установили освещение. До 31 мая 2025 года планируется установить детские и спортивные площадки, открыть ресторан и обустроить парковку для посетителей. По плану, второй этап благоустройства начнется в июне 2025 года.

В целях контроля строительства еженедельно проводятся совещания с подрядчиком.

В Балашихе уже есть успешные примеры благоустройства лесопарков. В 2022 году завершили благоустройство «Пехорка-лес», где появились тропиночная сеть, освещение, лавочки, зона отдыха, набережная, большое футбольное поле с трибунами и тренажерами. А в 2023 году завершили благоустройство Ольгинского лесопарка площадью 71 га. Здесь обустроена тропиночная сеть протяженностью 7 км, установлено более 500 малых архитектурных форм, созданы зона воркаута, площадка для собак, футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерная и детская площадки.

Благодаря благоустройству в Балашихе появляются современные и комфортные общественные пространства, где балашихинцы и гости города могут отдыхать, заниматься спортом на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.