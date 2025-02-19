В Балашихе продолжается масштабное благоустройство Кучинского лесопарка

В Балашихе продолжается масштабная работа по благоустройству лесопарковых зон в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». В 2024 году начался первый этап преображения Кучинского лесопарка — самого большого паркового пространства в округе с территорией в 115 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках первого этапа уже расчистили парк от валежника, обустроили пешеходные дорожки, создали смотровые площадки с габионами и установили освещение. До 31 мая 2025 года планируется установить детские и спортивные площадки, открыть ресторан и обустроить парковку для посетителей. По плану, второй этап благоустройства начнется в июне 2025 года.

В целях контроля строительства еженедельно проводятся совещания с подрядчиком, каждый этап обсуждают с жителями.

В Балашихе уже есть успешные примеры благоустройства лесопарков. В 2022 году завершили благоустройство «Пехорка-лес», где появились тропиночная сеть, освещение, лавочки, зона отдыха, набережная, большое футбольное поле с трибунами и тренажерами. А в 2023 году завершили благоустройство Ольгинского лесопарка площадью 71 га. Здесь обустроена тропиночная сеть протяженностью 7 км, установлено более 500 малых архитектурных форм, созданы зона воркаута, площадка для собак, футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерная и детская площадки.

Благодаря программе «Парки в лесу» в Балашихе появляются современные и комфортные общественные пространства, где балашихинцы и гости города могут отдыхать, заниматься спортом на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.