В Балашихе продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря»

В микрорайоне Заря Балашихи продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря». Сдать объект планируется к маю 2025 года, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся по государственной программе за счет средств бюджета.

«На площадке по адресу: ул. Ленина, д. 6 задействовано 60 рабочих и 2 единицы техники. Ведутся отделочные работы, монтаж системы водоснабжения и отопления, слаботочные работы. В зале культурно-досугового центра уже заново установили сцену и уже начинают устанавливать механизм, который управляет кулисными шторами. Ведутся фасадные работы и установка окон», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания составляет 3 670 кв. м.

Культурно-досуговый центр «Заря» открылся в 1974 году. В нем занимаются творческие коллективы хореографии и эстрадного вокала, прикладного искусства, работают спортивные и игровые секции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.