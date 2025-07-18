В Балашихе продолжается капитальный ремонт дорог

В этом году в городском округе Балашиха проведут работы по ремонту дорог на 18 участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Балашихе мы уделяем приоритетное внимание качеству дорожной инфраструктуры. Ремонт дорог — это не просто обновление асфальта, а комплексная работа по повышению безопасности и комфорта для жителей. Все работы выполняются с применением современных технологий и с контролем качества на каждом этапе. Мы тщательно подходим к выбору объектов — это и участки с высокой транспортной нагрузкой, и подъездные дороги к социальным учреждениям», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В рамках ремонтных работ проводится укладка нового асфальтового покрытия, установка новых бордюров, заделка выбоин, нанесение необходимой дорожной разметки и обустройство тротуаров.

В 2025 году в программу по ремонту дорог вошли участки по следующим адресам: микрорайон Купавна, улица Вокзальная, дорога от КПП № 7 до Восточного шоссе, улица Карбышева, микрорайон Салтыковка, улица Верхняя, микрорайон Салтыковка, улица Рудневой, уч. 2, микрорайон Никольско-Архангельский, улица 1-я Линия, улица Главная, микрорайон Ольгино, улица Жилгородок, 1-й участок, микрорайон Павлино, 3-й участок, деревня Щитниково, дорога по улице 2-я Слободка, квартал Щитниково 2-й участок, улица Заречная, микрорайон Купавна, улица Победы, микрорайон Никольско-Архангельский, улица Центральная, Горенский бульвар, улица Евстафьева, микрорайон Салтыковка, улица Пушкинская, деревня Полтево, сельская дорога восточного направления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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