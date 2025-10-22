В Балашихе приступили к монтажу зимних катков

Подготовка к зимнему сезону началась в Балашихе. Специалисты уже приступили к монтажу катков и ледовых площадок на территориях городских парков — открытие запланировано на 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе в Балашихе также продолжит работу горнолыжный курорт «Лисья гора», оборудованный пятью трассами различной степени сложности. На территории комплекса действует и тюбинговая трасса для катания на «ватрушках».

Также к началу сезона подготовят еще четыре лыжные трассы: в парке «Пестовский», в Ольгинском лесопарке, на территории Голицынского лесопарка (Леоновское шоссе) и в микрорайоне Первомайский (ориентир — улица Евстафьева, пункт проката).

Все трассы отличаются протяженностью и перепадом высот, что делает их подходящими как для начинающих лыжников, так и для опытных спортсменов.

Любители зимних прогулок также смогут воспользоваться народными маршрутами, которые традиционно становятся популярными среди поклонников лыжного спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.