В Балашихе пресекли несанкционированную торговлю

9 и 10 июня сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Балашиха провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение несанкционированной торговли. В ходе проверок были зафиксированы три случая осуществления торговой деятельности вне установленных для этого мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По каждому из выявленных фактов составлены протоколы по статье 4.7 кодекса об административных правонарушениях Московской области. Правонарушителям грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. Все материалы будут направлены на рассмотрение мировым судьям.

С начала марта текущего года подобные рейды проводятся на территории города на регулярной основе. За это время к административной ответственности уже привлечено более 10 человек за нарушения в сфере торговли. Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводятся еженедельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.