В Балашихе Подмосковья провели круглый стол по трудоустройству студентов

Круглый стол «Диалог на равных», посвященный профориентации и трудоустройству студентов, прошел 25 марта в колледже «Энергия» в Балашихе. Во встрече участвовали представители предприятий округа, общественных организаций и студенты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило Героя России, руководителя Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Ивана Клещерева, активистов «Молодой Гвардии» и представителей ведущих предприятий. Среди них — авиационная корпорация «Рубин», «345 механический завод», «Криогенмаш», НИИИ, «Котон Клаб» и БКС. Работодатели представили студентам программы стажировок, карьерные перспективы и образовательные проекты.

«Образовательное учреждение учит теории, а все реальные навыки будущий специалист получает на практике. Мы достаточно плотно работаем с колледжем «Энергия». В прошлом году более 25 студентов проходили у нас практику, 9 из которых остались работать. Мы получаем молодых специалистов, которых развиваем и превращаем в профессионалов своего дела», — рассказал исполнительный директор «345 механического завода» Леонид Долгин.

По словам представителей предприятий, наиболее востребованы слесари, сварщики, инженеры-технологи и конструкторы. Отдельное внимание уделили вопросам наставничества и профессионального роста.

«Я выбрала профессию благодаря папе, который тоже учился на техника-технолога. Сейчас я лаборант химического анализа на «Рубине», где работал мой отец и прадед. Мне нравится система наставничества: всегда можно подойти к мастеру и задать вопрос. Если направление не подходит, можно перевестись и переучиться», — поделилась студентка 5 курса Таисия Лопатина.

Встречу организовали в рамках проекта «Карьера в родном городе». Круглый стол стал площадкой для диалога между предприятиями и будущими специалистами и был направлен на привлечение молодежи в промышленность округа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.