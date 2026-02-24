В Балашихе Подмосковья почтили память погибших участников СВО

Цветы к мемориалу, установленному в честь воинов, погибших в ходе спецоперации, возложили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, глава Реутова Алексей Ковязин, благочинный церквей Балашихинского округа отец Михаил, ветераны СВО, родственники погибших, представители предприятий, партийцы и жители округа. Память павших почтили минутой молчания.

«Сегодня мы находимся у памятника погибшим воинам и отдаем дань уважения их подвигу. Они отдали самое ценное за будущее нашей страны, своих родных и близких. Наш долг — быть рядом с семьями героев, поддерживать их, помогать в решении всех возникающих вопросов», — отметил Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул важность постоянной помощи родственникам погибших.

«Сегодня наши бойцы продолжают выполнять задачи в зоне СВО. И здесь, в тылу, мы обязаны быть едиными, сильными, сплоченными. Пока мы вместе, нас невозможно сломить. Этот памятник стал символом нашей общей памяти и благодарности. Но главный памятник — это наша ответственность не забыть. Самое главное сейчас для нас — забота о семьях. Мы рядом. Мы поддерживаем, помогаем, сопровождаем каждую семью», — сказал Сергей Юров.

В Балашихе уделяют особое внимание увековечиванию памяти защитников Отечества. В округе установлены 74 мемориальные доски, одной из школ присвоено имя Героя, созданы три мурала, установлены два бюста, а одна из улиц названа в честь защитника Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.