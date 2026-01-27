В Балашихе почтили память жертв блокады Ленинграда 27 января

Митинг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел 27 января на площади Славы в Балашихе. В мероприятии приняли участие глава округа Сергей Юров, депутаты, ветераны, юнармейцы и жители города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площади Славы в Балашихе 27 января прошел митинг, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В памятном мероприятии участвовали глава городского округа Сергей Юров, председатель и депутаты Совета депутатов, Герой России Сергей Лысюк, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы и горожане.

Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«Сегодня мы чтим одну из самых значимых и трагических дат в истории нашей страны. В Балашихе живут ветераны, дети блокадного Ленинграда, потомки героев. Низкий вам поклон за вашу силу, за ваш пример, за вашу правду, которую вы передаете молодежи. Вы – живая история нашей страны», — отметил Сергей Юров.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады, а 27 января 1944 года город был полностью освобожден.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.