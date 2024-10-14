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В Балашихе по просьбам жителей обновят детскую площадку

В Балашихе возле дома № 50 на улице Свердлова идут работы по обновлению детской площадки по просьбам жителей. Здесь уже отремонтировали тротуары, а в настоящее время рабочие укладывают безопасное прорезиненное покрытие в игровой зоне детского городка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект работ обсуждал с жителями заместитель главы округа Максим Сидоркин в рамках проведения «срочных выездных администраций».

Вокруг площадки установят лавочки и урны. Игровой городок будет дополнительно освещен уличными фонарями.

Комплексное благоустройство дворов также продолжается на улице Свердлова вблизи домов № 46, 52/2 и на улице Майкла Лунна возле дома № 4. Здесь также обновляют детские городки, смонтируют новые игровые комплексы, оборудуют воркаут-зону, установят лавочки и урны.

Все проводимые работы включены в план комплексного благоустройства в рамках программы «Формирование современной комфортной городского среды».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.