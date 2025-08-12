В Балашихе отметили день военно-воздушных сил

Встреча, посвященная Дню военно-воздушных сил России прошла в музее ПВО в Балашихе. Участники почтили память героев авиации, обсудили важность службы и выразили благодарность защитникам неба страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие руководитель ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, депутат Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова, руководитель исполкома местного отделения Всероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова, ветеран военной службы полковник Василий Георгиади, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции генерал-майор Николай Горчаков, а также директор музея ПВО Юрий Кнутов.

«Этот день дает нам возможность вспомнить великих героев, наших летчиков, которые защищали Родину в великих сражениях и продолжают это делать сегодня в рамках специальной военной операции. Поздравляю всех причастных с праздником и желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой», – сказал Иван Клещерев.

Полковник Василий Георгиади подчеркнул значимость поддержки не только летчиков, но и инженерно-технического состава, а также радиотехнических войск.

«Сегодня мы чествуем настоящих героев – наших защитников и ветеранов. Их истории о мужестве и преданности вдохновляют и учат молодое поколение ценить Родину и хранить память о великом прошлом», – отметила Ульяна Кондрякова.

День Военно-воздушных сил России – праздник военных, защищающих границы страны в воздушной сфере. Его ежегодно отмечают с 2006 года, когда по Указу президента он получил статус памятного дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.