В Балашихе отметили 205-летие академии РВСН имени Петра Великого

Торжественное мероприятие в честь 205-летия военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошло 5 декабря в Балашихе с участием главы округа Сергея Юрова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 5 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 205-летию военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В праздновании приняли участие глава городского округа Сергей Юров, начальник академии генерал-лейтенант Игорь Афонин и военнослужащие.

Сергей Юров отметил значимость академии для города и поблагодарил руководство и преподавателей за сотрудничество. Он подчеркнул, что благодаря взаимодействию с академией молодежь знакомится с Вооруженными силами и выбирает военную профессию.

К поздравлениям присоединились космонавты Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, находящиеся на МКС. Они пожелали выпускникам, ветеранам, преподавателям и курсантам академии благополучия, здоровья и новых успехов.

Академия ведет свою историю с 7 декабря 1820 года, когда в Санкт-Петербурге было открыто Артиллерийское училище. Среди выпускников академии — 194 кавалера ордена святого Георгия, 128 Героев Советского Союза, 3 Героя Российской Федерации, 39 Героев Труда и более 300 лауреатов государственных премий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.