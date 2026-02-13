В Балашихе отметили 20-летие организации «Мир для всех»

В МФЦ Балашихи 13 февраля прошел юбилей общественной организации «Мир для всех», которая 20 лет помогает семьям с детьми-инвалидами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Московской областной общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех», состоялось в МФЦ Балашихи. В праздновании приняли участие директор МФЦ Наталья Дубовицкая, президент организации Татьяна Маланина, представители общественных объединений, партнеры центра и члены политических партий.

Наталья Дубовицкая отметила, что организация на протяжении многих лет помогает семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, и выразила уверенность в дальнейшем развитии и успехах.

Организация «Мир для всех» была создана родителями детей с особенностями здоровья. Основная задача — оказание социальной поддержки детям и взрослым с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра, генетическими заболеваниями и другими нарушениями.

Президент организации Татьяна Маланина рассказала, что за 20 лет работы «Мир для всех» объединила почти 600 семей, предоставляя реабилитацию, творческие и трудовые возможности. Центр реализует программы социальной адаптации, консультативной помощи и способствует интеграции детей с ОВЗ в общество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.