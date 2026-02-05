В Балашихе открыта фотомастерская для молодежи с особенностями здоровья

В отделении «Маяк» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» в Балашихе действует фотомастерская для подростков и молодых людей с особенностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В отделении «Маяк» Комплексного центра «Балашихинский» реализуется образовательная программа по фотографии для молодежи с особенностями здоровья. Под руководством наставников участники осваивают жанры репортажной, документальной, макро-, портретной и пейзажной фотографии, учатся работать со светом и композицией, а также практикуются в съемке при разном освещении.

Обучение проходит поэтапно: сначала теоретические занятия, затем практика и обработка снимков. Важной частью программы стали совместные обсуждения работ, где участники получают обратную связь и рекомендации по развитию навыков.

Сейчас в мастерской реализуется фотопроект «Я в профессии». Молодые люди создают документальные портреты в ролях представителей различных профессий — фотографа, модельера, повара, художника, программиста, гончара и других. Проект помогает раскрыть творческий потенциал, получить новые знания и навыки, которые могут пригодиться в будущем.

Занятия проходят по адресу: Балашиха, ул. Советская, д. 3В. Узнать подробности можно по телефону: 8 (495) 567-00-16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.