В Балашихе открыли универсальную спортивную площадку

Открытие новой универсальной спортивной площадки прошло в микрорайоне Сакраменто городского округа Балашиха в рамках реализации программы «Народный бюджет» 11 декабря. В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Вячеслав Крылов, Светлана Тананова, Антон Орешков и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка оборудована резиновым покрытием, специальным ограждением, разметкой для футбола и баскетбола, а также установками для игры в волейбол. Теперь жители микрорайона смогут заниматься разными видами спорта в комфортных условиях, а также посещать занятия по скандинавской ходьбе для пожилых людей в рамках программы «Активное долголетие», организованных спорткомплексом «Союз».

«На открытии площадки провели веселые старты для школьников, сразу опробовали ее в деле. Победителей соревнований наградили памятными медалями и сладкими подарками», — сказал Антон Орешков.

В этом году в 18 дворах Балашихи появилась 31 современная площадка, а также заменены 250 игровых элементов на существующих территориях. Все игровые комплексы выполнены из безопасных и износостойких материалов, оснащены современными элементами для активного отдыха детей разного возраста. На спортивных площадках установлены тренажеры для уличного воркаута, а также зоны для командных игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.