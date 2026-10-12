В Балашихе открыли сезон школьных дебатов турниром на 18 команд

Первый открытый турнир нового сезона по дебатам прошел в школе №5 Балашихи. В нем участвовали 18 команд из пяти городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №5 Балашихи приняла первый в сезоне открытый турнир по дебатам. За победу боролись 18 команд из Балашихи, Щелково, Москвы, Санкт-Петербурга и Новомосковска Тульской области.

«В нашей школе прошел открытый чемпионат по дебатам. Дисциплина была включена в Балашихинскую школьную лигу только в прошлом году, а уже сейчас мы доросли до того, чтобы приглашать к нам гостей», — рассказала руководитель дебат-клуба школы №5 Наталья Родина.

Победителем стала команда «Непринципиально» из Новомосковска. Анастасия Север из гимназии №11 вошла в пятерку лучших спикеров турнира.

Четвертый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 11 октября. Торжественная церемония открытия прошла на территории спортивного комплекса «Орион» с участием школьников, их родителей и педагогов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.