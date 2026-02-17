В Балашихе открыли Парты Героя в честь военных медиков в школе № 3

В школе № 3 Балашихи прошла церемония открытия двух Парт Героя, посвященных военным медикам Юрию Шаповалову и Сергею Черняеву. В мероприятии участвовали представители партии «Единая Россия», юнармейцы, ветераны и родственники Героев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 3 Балашихи состоялось торжественное открытие двух Парт Героя, посвященных памяти военных медиков Юрия Шаповалова и Сергея Черняева. На церемонии присутствовали члены партии «Единая Россия», директор школы, юнармейцы, ветераны и близкие Героев.

Юрий Шаповалов родился в Ташкенте, окончил Днепропетровский медицинский институт и добровольно отправился в Афганистан в 1981 году. Во время службы он участвовал в боевых действиях, оказывал первую медицинскую помощь раненым. В январе 1986 года был тяжело ранен в засаде, скончался 3 марта 1986 года. За время службы капитан медицинской службы Шаповалов спас жизни 297 солдатам и офицерам, был награжден Орденами Красной звезды и Знак Почета, а также медалью ДРА посмертно.

Сергей Черняев с детства мечтал стать врачом-травматологом, учился в Куйбышевском и Московском медицинских институтах. Во время боевых действий в Чечне работал хирургом-травматологом в военном госпитале во Владикавказе. Он спасал жизни молодых бойцов, проводил сложные операции. Последняя операция Сергея длилась более 24 часов, после чего он потерял сознание.

Парты Героя установлены в знак признания мужества и самоотверженности военных медиков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.