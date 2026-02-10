В Балашихе открыли парту героя в честь Николая Яганова

Торжественная церемония открытия парты героя прошла в школе № 27 Балашихи. В мероприятии приняли участие педагоги, учащиеся и внук героя Максим Яганов.

Николай Яганов родился в селе Пехра-Покровское Балашихинского района. В 1939 году его призвали на военную службу, он служил в Балтийско-флотском экипаже Ленинградского фронта. В годы Великой Отечественной войны Яганов участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Нарвы, Выборга, населенных пунктов РСФСР, Курляндии и Эстонии. На его боевом счету более 60 уничтоженных солдат и офицеров противника, 37 фашистов были взяты в плен.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что открытие парты героя — это важный урок истории для школьников и пример героизма для молодежи. Внук героя подчеркнул, что для семьи Ягановых это большая честь и знак памяти о подвиге деда.

Николай Яганов был награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I степени, стал полным кавалером Ордена Славы, а также получил медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», Жукова и «За победу над Германией».

После войны Яганов жил и работал в Балашихе, участвовал в создании мемориального комплекса на площади Славы. Его именем названа одна из улиц города. Проект «Парта героя» реализуется в рамках инициативы «Новая школа» партии «Единая Россия» и направлен на формирование патриотизма у школьников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.