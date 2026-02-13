В Балашихе открыли Парту Героя в честь Анатолия Бортновского

Торжественная церемония открытия Парты Героя прошла в гимназии №1 Балашихи. Мероприятие посвятили памяти Анатолия Бортновского, участника специальной военной операции, погибшего в мае 2022 года при спасении своих подчиненных. В церемонии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, начальник управления по образованию Александра Зубова, супруга героя Ольга Бортновская, педагоги и учащиеся.

Анатолий Бортновский родился в семье военнослужащих, окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск в Балашихе. Весной 2022 года он добровольно отправился в зону специальной военной операции. 14 мая 2022 года Бортновский погиб в бою за село Мартыново Харьковской области, спасая жизни 25 военнослужащих. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Супруга героя Ольга Бортновская является депутатом Совета депутатов Балашихи и директором школы №8 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году она возглавила Комитет семей воинов Отечества в Балашихе.

Проект «Парта Героя» реализуется в рамках федеральной инициативы «Новая школа» и направлен на увековечивание памяти героев, а также воспитание патриотизма и уважения к истории у школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.