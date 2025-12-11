В Балашихе открыли парту героя в честь Александра Дрыгина в школе №10

Торжественная церемония открытия парты героя прошла в школе №10 Балашихи. Мемориальная парта посвящена Александру Дрыгину — выпускнику школы и сотруднику правоохранительных органов, который погиб при исполнении служебных обязанностей.

В мероприятии участвовали председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, руководитель местного отделения «Боевое братство» Сергей Яковлев, депутат совета депутатов Ульяна Кондрякова, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, сотрудники правоохранительных органов, члены семьи Александра Дрыгина, коллектив и ученики школы.

Вдова Александра Любовь Дрыгина отметила, что семья гордится его подвигом, а память о нем теперь увековечена в родном городе. Александр Дрыгин, старший лейтенант полиции и инспектор ДПС, погиб 3 января 2014 года при взрыве патрульного автомобиля и был посмертно награжден Орденом Мужества.

В ходе церемонии прозвучали выступления учащихся, посвященные подвигам героев. В школе №10 теперь три парты героя, за которыми учатся лучшие ученики. Проект «Парта героя» реализуется по всей стране и направлен на сохранение памяти о проявивших мужество и отвагу, служа примером патриотизма для молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.