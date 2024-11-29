В Балашихе открыли новую спортивную площадку

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Новую спортивную площадку установили на Бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов г. о. Балашиха. На большой спортивной площадке для всех возрастов появились теннисный стол и различные тренажеры под навесом. На ее строительство ушло чуть больше месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Микрорайон Авиаторов изначально являлся военным городком, его строило министерство обороны. Во дворах разместили достаточно мало спортивных элементов, поэтому жители давно хотели универсальную спортивную воркаут площадку с тренажерами. Площадку спроектировали сами жители при нашей поддержке и технической помощи по программе „Инициативное бюджетирование“ с привлечением средств Московской областной Думы», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.

В честь открытия площадки здесь состоялся спортивный праздник, где жители смогли сдать нормы ГТО.

В планах на 2025 год открыть в Балашихе в рамках программы «Инициативное бюджетирование» три объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.