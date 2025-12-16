В Балашихе открыли новую площадку для выгула собак

Современная площадка для выгула и дрессировки собак появилась в микрорайоне Южный по адресу шоссе Энтузиастов, дом 72. Объект стал одним из проектов, набравших наибольшее количество голосов жителей на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все площадки проектируются с соблюдением нормативов: на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Мы индивидуально подходим к каждому запросу и реализуем подобные объекты, в том числе на территориях парков и крупных общественных пространств», – сказала начальник управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Юлия Левковская.

Площадь площадки составляет 350 квадратных метров. Территория полностью огорожена и оснащена специальным покрытием, игровым и тренировочным оборудованием для собак, навесом с лавочкой для отдыха владельцев, специализированными урнами и информационным стендом.

«Мы очень ждали эту площадку. Для нас было важно, чтобы у собак появилось место не просто для прогулок, а для активного образа жизни и тренировок. Здесь учитывали пожелания жителей, и теперь у нас есть удобная, оборудованная территория, где можно спокойно заниматься с питомцами», – рассказала жительница микрорайона Южный, хозяйка французского бульдога Молли.

Для обеспечения доступа жителей к площадке для выгула собак на территории выполнили работы по обустройству дорожки в рамках программы «Народные тропы». Весной планируется восстановление газона на прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.