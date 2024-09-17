В Балашихе открыли мурал в память о погибшем военкоре

В Балашихе открыли мурал погибшему на СВО военкору Семену Еремину. На церемонии открытия присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, прокурор Московской области Сергей Забатурин, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Вместе с семьей специальный корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин жил в Балашихе. Он освещал боевые действия в разных горячих точках: Сирии, Карабахе и многих других. Работал в зоне спецоперации на Украине с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка.

За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью. 19 апреля этого года Еремин получил смертельное ранение во время атаки украинских дронов-камикадзе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.