В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО

сегодня в 11:47

В Балашихе на доме появилась мемориальная доска участника СВО Александра Маркина, передает пресс-служба администрации городского округа.

Доску установили на фасаде дома № 21 на Новослободской улице в деревне Пуршево, где жил доброволец.

В торжественной церемонии приняли участие заместители главы Балашихи Михаил Объедков и Максим Сидоркин, руководитель местного комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, председатель Балашихинского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, гордепутаты, родные и близкие Александра Маркина, а также ученики Центра специальной подготовки «Витязь» и жители округа.

«Сегодня мы открываем памятную доску нашему Герою Александру — настоящему защитнику Отечества. Как наши деды и прадеды он встал на борьбу с фашизмом. Ценой своей жизни Александр выполнил свой долг. Он настоящий Герой, настоящий патриот. Александр навсегда останется в нашей памяти», — сказал Михаил Объедков.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориальной доске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.