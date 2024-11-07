В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Андрею Мирзояну. Ее установили на фасаде школы № 6 в микрорайоне Саввино, где учился рядовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Мирзоян родился в Железнодорожном в 1995 году. После окончания техникума работал механиком в аэропорту Шереметьево. Параллельно получал высшее образование по направлению «Информационная безопасность». В июне должен был защищать диплом. Срочную службу ранее не проходил, в зону СВО отправился добровольцем после подписания контракта.

По словам его отца, Андрей был настоящим патриотом, увлекался сборкой автомобилей, любил читать.

Погиб боец 1 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Сегодня важный день в истории школы, в истории нашего города. Мы собрались здесь для того, чтобы открыть памятную доску и увековечить память нашего Героя. Андрей закончил школу № 6, учился, работал, но принял для себя решение отправится в зону СВО для того, чтобы защищать нашу с вами страну, наше с вами право на дальнейшее независимое существование и мирное небо над головой. К сожалению, Андрей погиб. Соболезную его родителям. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы память о вашем сыне сохранилась не только в этой школе, но и в истории нашего города. Вечная память Андрею. Вечная слава Героям», — сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Похоронен рядовой на Братском кладбище.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.