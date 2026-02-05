В Балашихе открыли две новые точки проката снегокатов

В Балашихе появились две дополнительные локации для аренды снегокатов: в жилом комплексе «Пехра» и парке Солнечная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь жители и гости Балашихи могут арендовать снегокаты в трех местах: центральном парке «Пехорка», жилом комплексе «Пехра» и парке Солнечная. Такое распределение точек проката делает зимний досуг более доступным.

Снегокаты, произведенные в Подмосковье, оснащены гусеницей, аналогичной снегоходной, и платформой для ног по типу мотособаки. Это обеспечивает устойчивость, маневренность и безопасность на снегу.

Модели рассчитаны на пользователей разного возраста: взрослые могут развивать скорость до 14 км/ч, для детей предусмотрено ограничение до 6 км/ч. Одно катание длится 5–10 минут, что подходит для первого знакомства с техникой и коротких заездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.