В Балашихе открылась выставка работ местных фотографов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Открытие выставки балашихинского фотоклуба «Позитив» прошло в Центре народного творчества. Более восьмидесяти работ местных фотографов представили на экспозиции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Выставка объединила опытных и начинающих фотографов, работающих в разном стиле: портретное фото и пейзажи, архитектурное и документальное фото, уличные и жанровые сцены. Отдельная часть коллекции клуба представляет собой жанровый эксперимент — фотографии в стиле минимализм.
Школьники Балашихи посетили выставку и познакомились с историей создания представленных работ. Ребята узнали о технической стороне процесса съемки, а также о различных видах и жанрах фото и научились самостоятельно определять стиль работ.
Балашихинский фотоклуб «Позитив» — это объединение людей увлеченных фотографией, которое началось с создания школы фотографии в 2013 году. Два года спустя фотошкола была официально зарегистрирована как региональная общественная творческая организация фотографов «Позитив».
Выставка продлится до 26 октября.
Место проведения: городской округ Балашиха, улица Свердлова, 13/4.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.