В Балашихе открылась выставка работ местных фотографов

Выставка объединила опытных и начинающих фотографов, работающих в разном стиле: портретное фото и пейзажи, архитектурное и документальное фото, уличные и жанровые сцены. Отдельная часть коллекции клуба представляет собой жанровый эксперимент — фотографии в стиле минимализм.

Школьники Балашихи посетили выставку и познакомились с историей создания представленных работ. Ребята узнали о технической стороне процесса съемки, а также о различных видах и жанрах фото и научились самостоятельно определять стиль работ.

Балашихинский фотоклуб «Позитив» — это объединение людей увлеченных фотографией, которое началось с создания школы фотографии в 2013 году. Два года спустя фотошкола была официально зарегистрирована как региональная общественная творческая организация фотографов «Позитив».

Выставка продлится до 26 октября.

Место проведения: городской округ Балашиха, улица Свердлова, 13/4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.