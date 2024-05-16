В Балашихе открылась фотовыставка ко Дню предпринимателя

Выставку-конкурс «Портрет балашихинского предпринимательства» организовала Балашихинская торгово-промышленная палата. В мероприятии приняли участие 9 фотографов городского округа, которые представили около 40 уникальных работ, сделанных на 20 предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка открыла VII фестиваль бизнеса в Балашихе, приуроченный ко дню российского предпринимательства. Она организована с целью привлечь интерес к производственным профессиям. На открытие были приглашены старшеклассники и старшекурсники городских учебных заведений.

Победителем конкурса стал фотограф информационного агентства «Большая Балашиха» Евгений Гибадуллин. В профессию он пришел в 2010 году после того, как супруга подарила ему фотоаппарат. Евгений предпочитает работать в жанре репортажной съемки. Это его первая выставка в Балашихе. Второе и третье места заняли коллеги Евгения — Евгений Дудин и Ранет Матказин.

Познакомиться с работами балашихинских фотохудожников можно до 15 июня в Балашихинском историко-художественном музее по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом № 10.

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