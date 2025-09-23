В Балашихе откроется выставка династии художников

Открытие художественной экспозиции династии Аникеевых пройдет 27 сентября в городском округе Балашиха. Экспозиция будет представлена в Библио-холле Центральной городской библиотеки имени Тютчева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка приурочена к столетнему юбилею со дня рождения знаменитого художника Михаила Аникеева. Кроме работ известного художника, на выставке будут представлены работы его сына Михаила и внучки Дарьи.

На торжественном открытии в 15:00 гостей ждет экскурсия вместе с художниками и выступление музыкантов.

Жители Балашихи смогут увидеть более 30 картин трех поколений мастеров семьи Аникеевых с 27 сентября до 30 октября.

Михаил Аникеев - заслуженный художник России. Картины художника находятся во многих музеях мира и частных собраниях. Он входит в состав группы художников Пятидесятников-Целинников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.