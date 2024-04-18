сегодня в 14:47

В Балашихе определены места массового отдыха у водоемов без купания

В городском округе под руководством замглавы Балашихи Олега Бурлина прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В заседании приняли участие сотрудники центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, представители администрации города, спасательных служб и правоохранительных органов.

В ходе совещания были определены места массового отдыха у водоемов:

озеро Бабошкино;

правый берег реки Пехорка (парк «Пехорка», ул. Парковая, вл.4, рядом с сап-станцией);

правый берег реки Пехорка (парковая территория «Солнечная», Московский бульвар, 1/12);

левый берег реки Пехорка (парковая территория «Заречная», ул. Заречная, 11);

озеро Дивное в микрорайоне Заря.

Отмечается, что купание в этих водоемах запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.